Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Tobys Romanze

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 111vom 20.10.2025
Tobys Romanze

Tobys RomanzeJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 111: Tobys Romanze

59 Min.Folge vom 20.10.2025

Charles überredet seinen Freund, den 50-jährigen Toby, zu einem Aufenthalt in Walnut Grove. Als er in der Kirche in die Orgeltasten greift, verärgert er damit die Jungfer Amanda Cooper, der die neuen Töne gar nicht gefallen. Toby dagegen ist von Amanda mehr als angetan. Er versucht, mit ihr anzubandeln, was nicht einfach ist. Doch dann kommt dem Verliebten eine einfache Idee: Durch eine angeregte Plauderei mit der Witwe Mumford macht Toby Amanda eifersüchtig.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen