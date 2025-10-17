Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Das Seeungeheuer

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 113vom 17.10.2025
Das Seeungeheuer

Das SeeungeheuerJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 113: Das Seeungeheuer

44 Min.Folge vom 17.10.2025

Laura, Andrew und Albert verbringen die Ferien mit der alten Dame Kezia am See. Mit Angeln und Geschichtenerzählen vertreibt man sich die Zeit. Damit ist es vorbei, als Mrs. Oleson das Grundstück kauft und dort ihren Sommerwohnsitz einrichtet. Kezia wird als Hausmädchen angestellt und darf schuften, während sich die Olesons am See vergnügen. Da das ziemlich ungerecht ist, hecken die Kinder eine Idee aus: Mit einem Seeungeheuer müsste sich Mrs. Oleson doch vertreiben lassen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen