Unsere kleine Farm
Folge 113: Das Seeungeheuer
44 Min.Folge vom 17.10.2025
Laura, Andrew und Albert verbringen die Ferien mit der alten Dame Kezia am See. Mit Angeln und Geschichtenerzählen vertreibt man sich die Zeit. Damit ist es vorbei, als Mrs. Oleson das Grundstück kauft und dort ihren Sommerwohnsitz einrichtet. Kezia wird als Hausmädchen angestellt und darf schuften, während sich die Olesons am See vergnügen. Da das ziemlich ungerecht ist, hecken die Kinder eine Idee aus: Mit einem Seeungeheuer müsste sich Mrs. Oleson doch vertreiben lassen.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MGM International Television Distribution