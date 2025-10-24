Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 121vom 24.10.2025
46 Min.Folge vom 24.10.2025

Die neue Lehrerin Miss Wilder stellt ihren Schülern die Aufgabe, einen Familienstammbaum anzufertigen: So kommt es, dass Albert Charles völlig unerwartet gesteht, dass er sich nicht als vollwertiges Familienmitglied versteht - weil er damals nicht rechtmäßig adoptiert wurde. Natürlich wollen die Ingalls dies nachholen - doch dabei erleben sie eine Überraschung: Alberts Vater zeigt plötzlich wieder Interesse an seinem Jungen. Er will das Sorgerecht zurückhaben.

