Unsere kleine Farm
Folge 121: Der Stammbaum
46 Min.Folge vom 24.10.2025
Die neue Lehrerin Miss Wilder stellt ihren Schülern die Aufgabe, einen Familienstammbaum anzufertigen: So kommt es, dass Albert Charles völlig unerwartet gesteht, dass er sich nicht als vollwertiges Familienmitglied versteht - weil er damals nicht rechtmäßig adoptiert wurde. Natürlich wollen die Ingalls dies nachholen - doch dabei erleben sie eine Überraschung: Alberts Vater zeigt plötzlich wieder Interesse an seinem Jungen. Er will das Sorgerecht zurückhaben.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MGM International Television Distribution