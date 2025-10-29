Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 127vom 29.10.2025
47 Min.Folge vom 29.10.2025

Die beiden Gauner Hart und Milos versuchen, den Bürgern von Walnut Grove das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der Trickbetrüger Hart und der alternde Boxer Milos Stravoupolis überzeugen Jonathan Garvey davon, dass er gute Chancen hat, Ruhm und Geld zu verdienen: Er soll gegen Milos antreten - und Box-Weltmeister werden. Jonathan erklärt sich bereit, anzutreten. Nun bringt Hart mit allerlei Tricks und Überredungskünsten die Leute dazu, ihr Geld auf "ihren" Champion zu setzen.

