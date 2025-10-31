Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Die gestohlene Uhr

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 131vom 31.10.2025
Die gestohlene Uhr

Die gestohlene Uhr

Unsere kleine Farm

Folge 131: Die gestohlene Uhr

45 Min.Folge vom 31.10.2025

Brewster und Virginia Davenport, die Nachbarn der Ingalls, freuen sich, weil ihr 16-jähriger Enkel Todd für längere Zeit zu ihnen kommt. Doch die beiden haben sich zu früh gefreut: Schon bald müssen sie erkennen, dass Todd ein hasserfüllter Tyrann ist, der auf ihre Gastfreundschaft nur mit Drohungen und Diebstählen reagiert. Als Folge der Misshandlungen durch seinen Vater löst Todd alle Probleme mit Gewalt. Doch dann lernt er einen ziemlich sturen Herrn kennen: Charles Ingalls.

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

