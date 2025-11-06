Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 139vom 06.11.2025
44 Min.Folge vom 06.11.2025

Mr. Oleson hat von seiner tyrannischen Familie genug: Er beschließt, eine zeitlang als Händler über die Dörfer zu ziehen. Das Geschäft läuft gut. Dass er sich gut fühlt, verdankt er seiner Pensionswirtin Molly, mit der er sich ausgezeichnet versteht. Oleson wird sogar eifersüchtig, als Molly eines Abends einen Mann empfängt. Er ahnt nicht, dass Molly ihren Vater Dan eingeladen hat, weil sie hofft, dass ihr Gast um ihre Hand anhält. Der Augenblick des Geständnisses ist gekommen.

