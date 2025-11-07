Er liebt mich, er liebt mich nicht (2) Jetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Farm
Folge 142: Er liebt mich, er liebt mich nicht (2)
44 Min.Folge vom 07.11.2025
Die Beziehung zwischen Almanzo und Laura ist nach wie vor äußerst frostig. Almanzo wohnt nun in der Stadt, wo er heimlich für einen Händler schuftet, um den fehlenden Betrag für das Haus zusammenzubringen, in dem die neue Blindenschule unterkommen soll. Als Laura sieht, wie Almanzo auf der Straße einem Saloonmädchen den Rücken streichelt, ist sie todunglücklich. Doch dann erkrankt Almanzo schwer: Durch seine Schufterei hat er sich eine schlimme Lungenentzündung geholt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MGM International Television Distribution