Unsere kleine Farm
Folge 143: Laura und Almanzo (1)
43 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Almanzo kauft ein Stück Land. Nach der ersten Ernte will er seine Schulden zurückzahlen und dann Laura heiraten. Harve Miller, der Almanzo beim Bestellen des Bodens hilft, kümmert sich auch um Almanzos Schwester, die Lehrerin. Diese muss sich sehr bald eingestehen, dass sie sich in Harve verliebt hat. Sie holt sich Rat bei Laura. Während für die beiden frisch Verliebten alles gut läuft, hat Almanzo Probleme mit dem Boden, denn der frühere Besitzer hat den Fluss abgedämmt ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution