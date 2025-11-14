Unsere kleine Farm
Folge 151: Der Zweikampf
44 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Charles und sein Schwiegersohn Almanzo steigen in Jonathans Fuhrunternehmen ein. Als sie eine Fracht nach Sleepy Eye transportieren sollen, können sie sich nicht über die günstigste Strecke einigen. Die beiden schließen eine Wette ab: Charles fährt die lange und ebene Straße, Almanzo den kurzen, aber hügeligen Weg. Wer bis Mittag das Ziel nicht erreicht hat, muss zur Strafe das Abendessen kochen. Doch beide erleben ihre Überraschungen, und das nicht nur bezüglich der Strecke ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution