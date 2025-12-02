Unsere kleine Farm
Folge 176: Ein echter Freund
44 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Weil der kleine Gideon einen Sprachfehler hat, wird er von den anderen Kindern verspottet. Als aber sein neuer Freund James ebenfalls über ihn lacht, hat Gideon genug: Er läuft weg und versteckt sich. Eine dramatische Suche nach dem Jungen beginnt. Schließlich ist es Caroline Ingalls, die Gideon entdeckt. Sie kann ihn überreden, wieder nach Hause zurückzukehren. Als sich James bei seinem Freund entschuldigen will, hilft ihm dabei ein verwilderter Hund, der Charles zugelaufen ist.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution