Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Ein neuer Beruf

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 178vom 03.12.2025
Ein neuer Beruf

Ein neuer BerufJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 178: Ein neuer Beruf

47 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Als ein junges Paar ein antikes Möbelstück kauft, ahnt es nicht, welch dramatische Geschichte das Stück hat: In Rückblenden wird erzählt, wie Charles Ingalls seinerzeit dieses Möbel geschreinert hat. Er hatte sich entschlossen, seine Farm zu verlassen, um in die Stadt zu ziehen und dort sein Glück als Möbelschreiner zu versuchen. Anfangs schien sein Plan auch aufzugehen, doch dann musste er erfahren, was menschliche Gier alles bewirken kann ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen