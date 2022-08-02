Für Familien: Liebes Doppelpack Hedwig & MoJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 18: Für Familien: Liebes Doppelpack Hedwig & Mo
2 Min.Folge vom 02.08.2022
Die weiblichen Mischlinge Hedwig und Mo sind aus Rumänien und suchen einen lieben Besitzer. Sie sind circa 6 und 7 Jahre alt. Das Duo gibt's nur im Doppelpack, da sie ohneeinander nicht können. Beide sind superliebe Hunde und man kann sie einfach in andere Konstellationen eingliedern. Für Familien bestens geeignet. Kontakt unter Ein Herz für Streuner. Telefon: 0152/33 58 63 72
