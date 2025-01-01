Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 24: Episode 24
48 Min.Ab 12
Ein kleiner Forscher hat großen Erfolg. Er behauptet, eine Hölle mit Skeletten gefunden zu haben, in der sich ein wertvoller Schatz befindet. Plötzlich ist er ziemlich reich. Eine junge Dame ist auf einmal spurlos verschwunden.
Genre:Dokudrama, Mystery
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988