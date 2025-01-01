Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 7: Episode 7
42 Min.Ab 12
Eine anfangs noch vergnügliche Party wird für ein 17-jähriges Mädchen zu einem bitteren Scherz. Die Polizei findet sie schließlich tot auf. Die Ermittler versuchen, den Täter zu finden, der den Angriff auf der Party verübt hat.
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988