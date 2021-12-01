Urmel
Folge 24: Auf hoher See
24 Min.
Urmel, Wawa, Ping und Schusch wollen ein Piraten-Abenteuer erleben und stechen mit einem selbstgebauten Floß in See. Schon bald treiben die "Piraten" orientierungslos auf dem Meer und müssen mit Hunger, Durst und seltsamen Meeresungeheuern fertig werden. Schließlich löst sich auch das Floß in seine Bestandteile auf, und die Piraten stranden als Schiffbrüchige auf einer unbekannten Insel.
Urmel
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 1996 Max Kruse und Rich Hölle / Ravensburger Film + TV / Hahn Film / France Animation / WDR