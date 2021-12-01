Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 26
Folge 26: Faule Tricks

24 Min.

Zwengelmann und Solmeyer kennen mittlerweile die Macken und Vorlieben ihrer Gegner. Deshalb geben sie sich als fliegende Händler aus und locken Ophelia und die Tiere nacheinander in die Falle - jeden durch seine persönliche Schwäche. Zum Schluss sind nur noch Wutz und Urmel frei. Die beiden riechen schneller Lunte, als den Schwindlern lieb ist und schlagen zurück. Nach diversen faulen Tricks und Hinterhalten sind am Ende die Bösewichte aus Winkelberg die Dummen.

