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USA Top Secret

USA Top Secret: Geheimakte Area 51

WELTFolge vom 09.04.2026
USA Top Secret: Geheimakte Area 51

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USA Top Secret

Folge vom 09.04.2026: USA Top Secret: Geheimakte Area 51

41 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Area 51, das mysteriöseste Regierungsgelände der USA, ist seit über 50 Jahren von Gerüchten umgeben. Angeblich beherbergt es in den Hangars fliegende Untertassen und geheime Alien-Technologie, während die Regierung dies dementiert und das Gelände streng abschirmt. Der Film beleuchtet zusammen mit Wissenschaftlern, Augenzeugen, Ufologen und Journalisten, was wirklich hinter den Geheimnissen von Area 51 stecken könnte.

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