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USA Top Secret

USA Top Secret:  Das geheime Weltraumprogramm

WELTFolge vom 04.06.2026
USA Top Secret:  Das geheime Weltraumprogramm

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USA Top Secret

Folge vom 04.06.2026: USA Top Secret:  Das geheime Weltraumprogramm

41 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Das Raumfahrtprogramm der NASA hat Menschen auf den Mond, einen Rover auf den Mars und Sonden in die Tiefen des Alls geschickt, die faszinierende Aufnahmen ferner Planeten zurückfunken. Doch neben diesen wissenschaftlichen Meilensteinen gibt es noch eine zweite Space-Agenda, die von der US-Regierung gern totgeschwiegen wird. Nach und nach kommen militärische Missionen ans Licht, die - vom Kalten Krieg bis heute - eine bemerkenswert andere Weltraumgeschichte erzählen.

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