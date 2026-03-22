USA Top Secret: Operation GehirnwäscheJetzt kostenlos streamen
USA Top Secret
Folge 6: USA Top Secret: Operation Gehirnwäsche
41 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
Geheime Programme zur Gedankenkontrolle - seit Jahrzehnten ein Thema, das Verschwörungstheorien und Spekulationen befeuert. Diese Dokumentation geht der Frage nach, welche Rolle Regierungen und große Konzerne spielen, wenn es um das Thema Bewusstseinskontrolle geht. Wird an mächtigen Techniken geforscht, die unbemerkt und zielgerichtet unser Leben beeinflussen? Und wenn ja: wie können wir uns davor schützen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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USA Top Secret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Amerikanische Geschichte, Mystery
Altersfreigabe:
12