Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Der eifersüchtige Bruder: Wenn aus Liebe Obssesion wird

Kabel EinsStaffel 1Folge 15vom 30.01.2026
Der eifersüchtige Bruder: Wenn aus Liebe Obssesion wird

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden

Folge 15: Der eifersüchtige Bruder: Wenn aus Liebe Obssesion wird

17 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Hamburg, 2017: Patrick und Tanja verlieben sich – ihre Geschwister sind bereits ein Paar. Doch Patricks Eifersucht vergiftet die Beziehung, es kommt zu Gewalt. Er misshandelt Tanja, greift sie mit dem Messer an. Nach der Trennung eskaliert Patricks Obsession. Er bricht in das Haus ihrer Familie ein. Es kommt zur tödlichen Konfrontation mit ihrem Bruder – Patrick streckt ihn mit Messerstichen nieder. Lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung: Das Urteil für eine Spirale aus Liebe und Gewalt.

