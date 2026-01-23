Brand, Alibi, Schulden - Das Mordkomplott gegen die EhefrauJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.01.2026Ab 12
Bottrop, Februar 1998: Während Erich W. nach einer Operation im Krankenhaus liegt, brennt sein Haus. Die Feuerwehr findet darin die Leiche seiner Ehefrau Elke. Die Obduktion zeigt: Sie starb nicht im Feuer, sondern wurde zuvor erwürgt. Erichs Alibi scheint sicher, doch Ermittlungen decken finanzielle Probleme, eine Affäre und einen perfiden Plan auf. Am Ende steht die Frage: Was war das Motiv?
