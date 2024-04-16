Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Der Schatz der Portugiesen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 16.04.2024
Der Schatz der Portugiesen

Folge 5: Der Schatz der Portugiesen

42 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12

In der Wüste Namibias liegen die Überreste eines portugiesischen Schiffs, das im Jahr 1533 auf seinem Weg nach Indien verschwand. Und: In der ägyptischen Sahara finden Forschende ein abgestürztes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Welches Schicksal ereilte den Piloten der Maschine?

