Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Die rote Königin

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 29.11.2025
Folge 7: Die rote Königin

41 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

In der legendären Maya-Stätte Palenque enthüllt eine geheime Grabkammer eine archäologische Sensation: Zwischen zwei Menschenopfern thront ein reich gefüllter Sarkophag, in dem eine Frau liegt, vollständig mit rotem Zinnober bedeckt. Wer war die "Rote Königin"? In Apulien legen Archäologen Schädel-Fragmente frei, die auf einen faszinierenden Totenkult hinweisen.

