Staffel 2Folge 5vom 16.11.2025
Folge 5: Atlantis - Hochkultur in Nordamerika
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Mit modernster Technik wollen Rob Nelson und Stefan Burns dem Mysterium Atlantis auf den Grund gehen. Bei ihren Recherchen stoßen die beiden Wissenschaftler auf einen Steinweg in den Gewässern vor den Bahamas, der möglicherweise ein Zeugnis der Hochkultur von Atlantis sein könnte. Finden sie die verschollene Stadt tatsächlich in Nordamerika?
