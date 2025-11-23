Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 23.11.2025
Der Teufel steckt im Detail

Der Teufel steckt im Detail

Folge 6: Der Teufel steckt im Detail

45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Die mysteriöse Sanddüne Mount Baldy an der Küste von Lake Michigan verschluckte bereits Gebäude, Bäume und beinahe sogar ein Kind. Was hat es mit dieser Düne auf sich und wohin verschwinden als die Dinge, die sie in sich aufsaugt? Außerdem reisen die beiden Wissenschaftler zu einer Höhle, die im Sommer mit Eis bedeckt ist, welches im Winter schmilzt. Wie ist dieses seltsame Phänomen zu erklären?

Kabel Eins Doku

