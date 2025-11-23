Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 23.11.2025
Der geläuterte Freibeuter

Folge 7: Der geläuterte Freibeuter

43 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Vor mehr als 300 Jahren versank ein großer Teil der bis dato ausschweifenden Stadt Port Royal während eines Erdbebens im Meer. Abenteurer vermuten, dass damit auch der Schatz von Pirat Henry Morgan verschwand. Rob Nelson und Stefan Burns machen sich auf Schatzsuche und schließen auch die Möglichkeit eines ganz anderen Verstecks nicht aus.

Kabel Eins Doku

