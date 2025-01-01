Vor TV
Verbrechen nebenan - City Confidential
1 StaffelAb 12
"Verbrechen nebenan - City Confidential" beleuchtet wahre Kriminalfälle aus Städten und Gemeinden in ganz Amerika - von kleinen Orten bis hin zu großen Metropolen. Die Reihe zeichnet Morde, Mordversuche und Skandale nach, die ganze Gemeinschaften erschütterten. Durch Interviews mit Angehörigen, Ermittlern und Journalisten sowie echtem Archivmaterial entsteht ein detailliertes Bild der Taten, ihrer Hintergründe und Auswirkungen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC