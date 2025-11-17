Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 3: Rachefeldzug
41 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
2003 zwingt ein Kugelhagel das Viertel Brookland in die Knie: In der beliebten Colonel Brooks' Tavern liegen drei Angestellte tot im Kühlraum, Patronenhülsen bedecken den Boden. Das einst gut besuchte Lokal wird zum Ort des Schreckens. Während die Bewohner in Angst verharren, folgen die Ermittler einer blutigen Spur - und diese führt sie zu skrupellosen Auftragskillern, die von Habgier und persönlicher Rache getrieben sind.
Verbrechen nebenan - City Confidential
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC