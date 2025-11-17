Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verbrechen nebenan - City Confidential

Rachefeldzug

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 3vom 17.11.2025
Rachefeldzug

Verbrechen nebenan - City Confidential

Folge 3: Rachefeldzug

41 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

2003 zwingt ein Kugelhagel das Viertel Brookland in die Knie: In der beliebten Colonel Brooks' Tavern liegen drei Angestellte tot im Kühlraum, Patronenhülsen bedecken den Boden. Das einst gut besuchte Lokal wird zum Ort des Schreckens. Während die Bewohner in Angst verharren, folgen die Ermittler einer blutigen Spur - und diese führt sie zu skrupellosen Auftragskillern, die von Habgier und persönlicher Rache getrieben sind.

SAT.1 GOLD
