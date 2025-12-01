Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verbrechen nebenan - City Confidential

Leiche im Meer

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1vom 01.12.2025
Leiche im Meer

Leiche im MeerJetzt kostenlos streamen

Verbrechen nebenan - City Confidential

Folge 1: Leiche im Meer

41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Vor der Küste von Big Island auf Hawaii wird die Leiche einer jungen Frau aus dem Ozean geborgen. Die Idylle der Insel gerät ins Wanken, als Verdächtigungen die Gemeinschaft zu zerreißen drohen und alte Konflikte neu aufbrechen. Während die Spannungen steigen, stoßen die Ermittler auf eine überraschende Spur - und enthüllen eine erschütternde Wahrheit, die niemand für möglich gehalten hätte.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Verbrechen nebenan - City Confidential
SAT.1 GOLD
Verbrechen nebenan - City Confidential

Verbrechen nebenan - City Confidential

Alle 2 Staffeln und Folgen