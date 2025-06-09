Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Die Legende von Jack Mould (1)

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 09.06.2025
Die Legende von Jack Mould (1)

Die Legende von Jack Mould (1)Jetzt kostenlos streamen

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 6: Die Legende von Jack Mould (1)

41 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Eine Gruppe ist auf der Suche nach Gold, das in einer verlassenen Mine in Britisch-Kolumbien, Kanada, liegen soll: Taylor erhält eine wertvolle Kiste voller Hinweise von der Tochter eines verstorbenen Schatzjägers. Die darin enthaltenen Informationen führen die Schatzsucher an einen Ort voller Mysterien - 300 Kilometer entfernt vom Pitt Lake.

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Kabel Eins Doku
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

