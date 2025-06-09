Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 5: Gadsbys Claim
42 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12
Es sind die letzten Worte vor dem Tod eines erfahrenen Goldsuchers, die Adam, Kru und Daryl heute die Richtung weisen: Hoch über dem Pitt Lake erkunden die drei ein eingegrenztes Gebiet. Adam entdeckt außerdem eine Höhle, in der angeblich Volcanic Brown in Frieden ruht.
