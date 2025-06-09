Suche am Mount BreakenridgeJetzt kostenlos streamen
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 7: Suche am Mount Breakenridge
39 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12
Das Goldsucher-Team schlägt den Weg Richtung Harrison Lake ein. Ein Artikel aus den 1950er Jahren, verfasst von einem Investigativ-Reporter, deckt sich mit den Informationen der Crew: Eine spanische Goldmine soll direkt auf Slumachs Pfad liegen.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
© Nelvana International Limited