Verliebt in Berlin

Episode 113

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 113
Folge 113: Episode 113

23 Min.Ab 12

Lisa müsste sich eigentlich dringend um "B.STYLE" kümmern, doch Yvonnes Probleme nehmen sie voll in Beschlag. Lisa ist entsetzt, als sie mit ansehen muss, wie die schwangere Yvonne einen selbstzerstörerischen Kurs einschlägt, um ihre unglückliche Liebe zu Max zu verdrängen. Schließlich macht Lisa ihr eine unerwartet klare Ansage ...

