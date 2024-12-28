Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 114

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 114vom 28.12.2024
Folge 114: Episode 114

23 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Lisa ist erleichtert über ihre Versöhnung mit Yvonne, denn endlich kann sie sich auf "B.SYTLE" konzentrieren. Doch von wegen, jetzt ist es Jürgen, der in rasender Eifersucht um Sabrina trauert. Lisa versucht umsonst, ihn zum Kämpfen an der "Kerima"-Front zu bewegen und kann nicht verhindern, dass er sich in der Firma lächerlich macht ...

SAT.1 emotions
