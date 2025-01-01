Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 115

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 115
Episode 115

Episode 115Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 115: Episode 115

23 Min.Ab 12

Lisa und Jürgen machen sich daran, ihren Plan für "B.STYLE" umzusetzen. Als sie schließlich einen potenziellen Geschäftspartner finden, droht Richard dazwischenzufunken. Lisa und Jürgen müssen das verhindern, und die Gelegenheit kommt Jürgen gerade recht, sich endlich persönlich an Richard zu rächen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen