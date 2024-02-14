Verliebt in Berlin
Folge 120: Episode 120
22 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 12
Lisa ist sauer auf Jürgen, denn die Knutschfleck-Idee ist voll nach hinten losgegangen. Sie entschließt sich, David die Wahrheit über sich und Jürgen zu erzählen, doch als der sie bittet, ihm bei seinen Hochzeitsvorbereitungen zu helfen, braucht Lisa dringend eine Luftveränderung. Mit Jürgen allein in der freien Natur wird ihr plötzlich etwas klar ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen