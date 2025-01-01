Verliebt in Berlin
Folge 126: Episode 126
23 Min.Ab 12
Lisa ist von ihren Gefühlen verwirrt: Soll sie weiter an ihrer vergeblichen Liebe zu David festhalten oder sich ihrem besten Freund Jürgen zuwenden? Nach einem Gespräch mit Helga scheint ihre Entscheidung klar zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen