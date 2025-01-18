Verliebt in Berlin
Folge 129: Episode 129
23 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Lisa ist sich noch immer nicht sicher, ob sie für eine richtige Beziehung mit Jürgen wirklich bereit ist. Sie wird von einem Gespräch mit Yvonne beflügelt, die Lisa ermutigt, einfach Spaß am Sex zu haben und die das - zu Bernds kompletter Verunsicherung - auch lautstark illustriert ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
