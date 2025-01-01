Verliebt in Berlin
Folge 134: Episode 134
23 Min.Ab 12
Lisa wehrt sich gegen Davids Vorwurf, sie habe Richard auf die Spur von "B.STYLE" gesetzt. Um sicherzugehen, wollen sie ihn mit einem manipulierten Brief auf eine falsche Spur führen. Aber auch Richard bleibt nicht untätig und schickt Sabrina auf Lisas Fährte ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen