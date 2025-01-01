Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 135

Staffel 1Folge 135
Folge 135: Episode 135

23 Min.Ab 12

Lisa und Jürgen versichern sich ihre Liebe. Doch bevor sie wieder zusammenkommen, muss Lisa zunächst David widerstehen, während Jürgen es mit Sabrina zu tun hat ... Hugos Gefühle für Britta werden immer stärker und sind nicht mehr zu übersehen. Aus Verunsicherung behandelt er sie immer ungerechter ...

SAT.1 emotions
