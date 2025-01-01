Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 14

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 14
Episode 14

Verliebt in Berlin

Folge 14: Episode 14

22 Min.Ab 12

Lisa ist von Davids Ignoranz zutiefst enttäuscht und entscheidet sich, eine Auszeit zu nehmen. Zu Hause wird sie vor Kummer auch wirklich krank. Bei "Kerima" fehlt sie unterdessen schon wieder sehr, und David erkennt endlich, dass er noch genau eine Chance hat, die Vorbereitung der Vorstandssitzung zu schaffen: Lisa Plenske!

