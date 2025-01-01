Verliebt in Berlin
Folge 142: Episode 142
23 Min.Ab 12
Lisa und Mariella sind zuversichtlich, was den Verkauf der "B-STYLE"-Taschen betrifft. Doch während Lisa ihrem Erfolg immer ungeduldiger entgegenfiebert, hat David ganz andere Pläne: Er hat dank einer Detektivin Unglaubliches über Richard herausgefunden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen