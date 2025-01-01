Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 156

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 156
Episode 156

Episode 156Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 156: Episode 156

23 Min.Ab 12

Lisa gelingt es, David zu trösten. Er bleibt den nächsten Vormittag mit ihr in Göberitz und ist angetan von der heimeligen Atmosphäre der Familie. Er gibt offen zu, jetzt am liebsten immer in dieser heilen Welt bleiben zu wollen ... Kim findet bei Timo keinen Halt, da er die Geschichte mit Alex' Diebstahl noch nicht verdaut hat. Alex nutzt die Gelegenheit und spielt sich verständnisvoll an Kim heran, um seine Freundschaft zu ihr zu betonen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen