Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 175

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 175
Episode 175

Episode 175Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 175: Episode 175

23 Min.Ab 12

Lisa ist glücklich, dass Jürgen den Investorentermin gerettet hat. Es scheint alles perfekt für Davids Rückkehr, und Lisa kann es kaum erwarten, ihn wieder zu sehen. Richard hingegen ist verärgert über Jürgens ungeplante Einmischung, dazu scheint sein Giftcocktail bei Lisa nicht im Geringsten anzuschlagen. Das Mittel beginnt erst zu wirken, als Lisa David am Flugplatz abholt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen