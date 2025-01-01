Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 213

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 213
Episode 213

Episode 213Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 213: Episode 213

23 Min.Ab 12

Lisa glaubt, Schuld an Mariellas Verschwinden zu sein, doch Jürgen macht ihr klar, dass nicht sie, sondern Lars die eigentlich zerstörerische Kraft für die Beziehung von David und Mariella ist. Lisa kann David nicht die Wahrheit sagen, aber auch sein Leiden nicht mehr ertragen - und ausgerechnet jetzt nimmt Lars Kontakt zu ihr auf ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen