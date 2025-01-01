Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 218

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 218
Episode 218

Episode 218Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 218: Episode 218

23 Min.Ab 12

Zwischen David und Lars kommt es zum Eklat, erst Lisas beherztes Eingreifen trennt die beiden Rivalen. Lisa kümmert sich um den angeschlagenen David, dessen Gedanken ausschließlich Mariella gelten. Als die von der Schlägerei erfährt, sucht sie besorgt David auf - Lisa räumt das Feld. Doch dann taucht David unerwartet in Göberitz auf, um Lisa etwas Wichtiges zu sagen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen