Episode 24

Verliebt in Berlin - Staffel 1 Folge 24
Episode 24

23 Min. Ab 12

Lisa hat ihrem Chef tatsächlich eine Ohrfeige verpasst! Sie ist fassungslos über ihr Verhalten und todunglücklich, als David ihr und ihren Erklärungsversuchen aus dem Weg zu gehen scheint. Wild entschlossen, über die Arbeit alles wieder gutzumachen, stürzt sie sich in die Umsetzung von Davids angekündigten Plänen für die Firma.

