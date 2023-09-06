Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 42vom 06.09.2023
Sabrina hat Lisas Liebe zu David etwas unter die Arme gegriffen und dafür gesorgt, dass ein großes Herz mit einem Bild von David zwischen Lisas Unterlagen liegt, sodass es alle sehen können. Lisa beteuert, dass das Herz nicht von ihr ist, wirkt aber in ihrer vehementen Verteidigung wenig glaubwürdig. Max ist beunruhigt über Lisas mögliche Gefühle für David ...

