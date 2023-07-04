Verliebt in Berlin
Folge 5: Episode 5
24 Min.Folge vom 04.07.2023Ab 12
Lisa ist verzweifelt: Wie soll sie in einer Nacht eine komplette Präsentation auf die Beine stellen? Aber sie darf David jetzt einfach nicht enttäuschen. Zum Glück helfen ihr die Kolleginnen - David ist jedoch entsetzt über die improvisierte Präsentation.
